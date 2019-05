© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovi esami e nessuna complicazione per Jan Vertonghen. Il difensore del Tottenham, che nell'andata della semifinale di Champions di ieri sera con l'Ajax è stato sostituito nel primo tempo a causa della frattura del setto nasale e di un conseguente svenimento, resterà ancora sotto osservazione e sarà visitato da un neurologo per tutti gli approfondimenti del caso. A comunicarlo è il sito ufficiale degli Spurs, che precisano che il giocatore - inizialmente rientrato in campo dopo lo scontro con Onana - aveva risposto bene a tutti i test dello staff medico, accusando soltanto al momento del ritorno sul rettangolo verde e in maniera improvvisa una leggera perdita di equilibrio.