Acquistato 18 mesi fa dal Tolosa per 22 milioni di sterline, Issa Diop (22) ha stregato la Premier League con la maglia del West Ham. Il centrale francese è finito nel mirino del Tottenham, alla ricerca di un rimpiazzo futuro per Alderweireld e Vertonghen. Ma, secondo Sky Sports UK, gli Hammers non vorrebbero cedere il proprio difensore per meno di 50 milioni di sterline. Il che rende complicata l'operazione per Mourinho e la dirigenza degli Spurs.