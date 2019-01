© foto di J.M.Colomo

Carlos Soler (22) rappresenta l'ultima idea del Tottenham, ma solo per la prossima stagione. L'edizione odierna di Marca riporta l'interesse degli spurs per il centrocampista del Valencia, cresciuto nel settore giovanile dei taronges fino a diventare parte della prima squadra. La formazione londinese, per la prossima estate, avrebbe già offerto 35 milioni di euro alla dirigenza spagnola.