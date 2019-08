Tottenham, patto Pochettino-Levy: Eriksen può partire per più di 50 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

S'è fatto un gran parlare di Christian Eriksen nel corso di questa sessione di mercato, eppure al 24 di agosto il centrocampista danese è ancora in forza al Tottenham. Mauricio Pochettino non vorrebbe assolutamente che andasse via, ha provato ad opporsi e per ora c'è riuscito. Secondo il Daily Mail, però, c'è un patto tra l'allenatore e il suo presidente Daniel Levy: se dovessero arrivare offerte superiori ai 50 milioni di sterline saranno prese in considerazione da entrambi. Real Madrid alla finestra.