Tottenham, per il futuro dei pali il nome è Nubel dello Schalke 04

C'è un nome nuovo per il Tottenham di José Mourinho. Secondo TalkSPORT, gli Spurs vorrebbero Alexander Nubel: ventitre anni, il portiere è in scadenza in estate con lo Schalke 04. Da tempo è noto l'interesse del Bayern Monaco per l'estremo difensore ma su Nubel si sarebbero posati ora anche gli occhi dei londinesi.