Tottenham, per Ndombele servono almeno 70 milioni di euro

Il Tottenham deve sborsare circa 70 milioni per arrivare a Tanguy Ndombele. Il Lione, infatti, ha fissato il prezzo per il centrocampista francese. Secondo quanto riportato da Sky Sports, le trattative tra i due club sono avviate, ma ancora non c'è un accordo vero e proprio. Il club transalpino ha acquistato il centrocampista dall'Amiens per circa 8 milioni di euro.