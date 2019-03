© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino ha presentato così in conferenza stampa il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Borussia Dortmund, in programma domani al Westfalenstadion: "Sarà dura, i gialloneri inizieranno in modo aggressivo e cercheranno di farci abbassare nella nostra metà campo. Abbiamo bisogno di mostrare la stessa aggressività dell'andata, provando a mantenere il nostro stile di gioco. Per noi sarà importante l'approccio. Se vogliamo passare il turno, dobbiamo infatti correre e combattere. Questa è la chiave".