Tottenham, Pochettino: "Abbiamo obiettivi diversi rispetto al Man City"

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ha parlato in seguito alla sconfitta subita in casa contro il Manchester City: "Non abbiamo gli stessi obiettivi dei Citizens. Ho detto anche in conferenza stampa che non possiamo confrontarci con loro, siamo su due livelli differenti, basta pensare che hanno vinto la Premier anche l'anno scorso. E' una squadra che vuole vincere titoli, il nostro obiettivo è diverso, non puntiamo solo a vincere le partite. Siamo più vicini rispetto al passato ma dobbiamo rispettare il divario che ancora ci separa. Non abbiamo ancora raggiunto il loro livello".