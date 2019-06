Tottenham, Pochettino: "Adesso possiamo spendere sul mercato"

Il manager del Tottenham Mauricio Pochettino è stato intervistato dall'emittente spagnola TV3: "In questi anni la squadra si è comunque rinforzata, ma abbiamo risparmiato un sacco di soldi negli ultimi due anni visto che non abbiamo acquistato nessun giocatore: adesso abbiamo la disponibilità economica per rafforzare la squadra. Il Tottenham ha bisogno di nuovi giocatori. L'interesse del Real Madrid nei miei confronti? Avevo dato la mia parola al Tottenham. Ovviamente è un sogno allenare un club come il Real Madrid, così come mi piacerebbe tornare in Argentina o all'Espanyol un giorno, ma adesso sono totalmente concentrato sul Tottenham".