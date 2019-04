Tottenham, Pochettino: "Affrontiamo il City con fiducia. Sarà battaglia"

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Manchester City (andata successo per 1-0 degli Spurs): "L'aver battuto il City all'andata è un grande risultato per noi, ma sappiamo benissimo che tutto è ancora aperto. Noi però dovremo avere fiducia in noi stessi e soprattutto nella nostra forza. Daremo certamente battaglia. Sappiamo che loro sono fortissimi e che spingeranno forte fin dall'inizio, ma per noi è una grande sfida da affrontare. Vogliamo limitarli, essere offensivi come sempre e attaccare a prescindere. Dobbiamo crederci, possiamo fermarli e mostrare le nostre qualità".