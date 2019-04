Tottenham, Pochettino: "Alleno degli eroi. VAR? Accettiamo le scelte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In conferenza stampa il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino è tornato a parlare della decisione dell'arbitro Cakir in occasione del gol convalidato a Fernando Llorente nonostante il tocco di mano: "Non ho visto, lo giuro. Ma a fine partita devi solo fidarti del VAR che sia contro o a tuo favore. Ovviamente l'introduzione della tecnologia ha in parte cambiato il gioco del calcio. Io sono a favore del VAR e le decisioni devono essere accettate sia che siano contro, sia che siano a favore. La cosa importante è essere arrivati in semifinale, i miei giocatori sono stati degli eroi".