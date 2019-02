© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Leicester in programma domenica, lamentandosi della composizione del calendario visto che gli Spurs giocheranno in Champions di mercoledì: "Non siamo stati aiutati, è un grosso svantaggio giocare con un giorno in meno di preparazione. La Premier League secondo me dovrebbe aver cura delle squadre impegnate nelle competizioni europee, in paesi come Spagna, Francia o Germania i club impegnati a metà settimana vengono aiutati. Il nuovo stadio? Il mio desiderio sarebbe quello di giocarci prima della fine della stagione, vorrei avere sugli spalti 60mila spettatori e non 30mila come ora. Kane? E' ottimista e ha voglia di tornare in campo, è vicino al rientro ma ancora manca qualcosa. A volte dobbiamo fermarlo perché vorrebbe forzare i tempi. La cena con Zidane e Beckham? Ci siamo incontrati per caso. Eravamo nello stesso ristorante e abbiamo parlato per un paio di minuti".