Tottenham, Pochettino: "Champions? No, concentrati sulla Premier"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il West Ham: "Siamo totalmente concentrati sulla partita di domani, non possiamo pensare alla gara di Champions i martedì prossimo. Dobbiamo restare concentrati, è una gara fondamentale, vogliamo arrivare fra le prime quattro per partecipare alla prossima Champions League. E poi si tratta pur sempre di un derby, che è molto importante per i nostri tifosi. Il West Ham ha ottimi giocatori ed un tecnico, Pellegrini, che ammiro molto: è uno dei migliori manager del mondo".