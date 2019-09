© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha chiesto pubblicamente rinforzi dopo l'eliminazione dalla Carabao Cup col modesto Colchester: "Abbiamo bisogno solamente di tempo. Il mercato di gennaio sarà una grande opportunità per sistemare questa situazione. In questa stagione dobbiamo fare qualcosa di diverso, dobbiamo cambiare e lo faremo", le parole in conferenza stampa del tecnico degli Spurs.