Tottenham, Pochettino: “Ci manca un rigore. Ci serve tempo per il top”

© foto di Federico De Luca

Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, ha così commentato la sconfitta col Liverpool ai microfoni della BBC: "Non sono deluso. Nel secondo tempo abbiamo commesso degli errori, però stavamo spingendo. I gol che abbiamo concesso sono figli di errori individuali, ma sono tranquillo, abbiamo bisogno di tempo per arrivare al nostro massimo. Nel calcio a volte si vince, a volte si perde. Inoltre nel finale penso ci fosse un rigore per noi, col 2-2 staremmo parlando d'altro".