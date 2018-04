Tottenham, Pochettino: "Col Chelsea nessuna finale ma c'è pressione"

© foto di Imago/Image Sport

Domani il Tottenham sfiderà il Chelsea e alla vigilia Mauricio Pochettino sulla gara ha detto: "Quando giochi questo tipo di match, la pressione è su entrambe le squadre. Questa non è una partita finale o decisiva perché ci sono ancora molti match da giocare. Vincere in casa del Chelsea sarebbe fantastico e molto importante per la fiducia e la motivazione. Ma è una squadra sempre difficile da affrontare", ha detto il tecnico argentino.