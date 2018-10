Tottenham, Pochettino: "Con il pari poche chance per gli ottavi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha analizzato ai microfoni di BT Sport il pari esterno degli Spurs sul campo del PSV: "La sensazione non è buona, meritavamo di vincere. Abbiamo fatto di tutto per portare a casa i tre punti, è una gara difficile da giudicare perché sono successe molte cose. A volte dobbiamo capire che il calcio è questo. Abbiamo avuto le migliori opportunità e il controllo, abbiamo avuto tutto. Non abbiamo però fatto la cosa più importante, ovvero segnare un gol in più dell'avversario. Questo pareggio ci lascia pochissime possibilità di qualificarci per gli ottavi di Champions. Dobbiamo analizzare la situazione, questa era una partita da vincere. È quasi finita, aspettiamo il risultato di Barcellona-Inter. Con un punto dopo tre partite diventa molto difficile".