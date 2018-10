Tottenham, Pochettino: "Con il PSV gara importante per la fiducia"

© foto di Imago/Image Sport

Mauricio Pochettino ha presentato la sfida esterna del Tottenham contro il PSV ai microfoni di Sky Sport: "Non conta cosa stiamo facendo in Premier League, è una gara importante per la fiducia. Dobbiamo continuare a giocare come in campionato, anche se è un'altra competizione dobbiamo dimostrare di poter vincere e giocare alla grande".