Tottenham, Pochettino dice no al Real: non vuole passare da mercenario

Vice-campione europeo nel 2004 e terzo all'Europeo del 2012, Helder Postiga è stato sicuramente uno degli ultimi grandi attaccanti del Portogallo. Fermo da circa un anno dopo la seconda avventura in India con l'Atletico de Kolkata, l'ex tra le tante di Porto e Lazio oggi è opinionista...

ESCLUSIVA TMW - Postiga: "Milan o no, A. Silva sfonderà. Portogallo outsider "

Le probabili formazioni di Bari-Carpi - Quante assenze per Calabro

Le probabili formazioni di Frosinone-Foggia - Pochi dubbi per i tecnici

Le probabili formazioni di Juve-Hellas - Tutto pronto per il Gigi Day

Le probabili formazioni di Genoa-Torino - Pandev insidia Lapadula, out Belotti

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna - Lasagna vs Verdi

Le probabili formazioni di Lazio-Inter - De Vrij potrebbe scendere in campo dal 1'

Le probabili formazioni di Genoa-Torino - Qualche dubbio per i due tecnici

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta - Emergenza difesa per Gasp

Le probabili formazioni di Napoli-Crotone - Dubbio modulo per Zenga

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna - Lasagna in attacco

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina - Kalinic ritrova la Viola da ex

Le probabili formazioni di Lazio-Inter - Luis Alberto e Parolo out, in campo Anderson

Le probabili formazioni di Italia-Arabia Saudita - Dubbio Balo per Mancini

Le probabili formazioni di Francia U21-Italia U21 - Out Cutrone e Depaoli

Le probabili formazioni di Ascoli-Virtus Entella - Tutto in una notte

Le probabili formazioni di Cittadella-Bari - Pochi dubbi per i due tecnici

Le probabili formazioni di Italia-Olanda - Balo out, c'è Perin

Secondo quanto riportato dal Daily Mail , Mauricio Pochettino avrebbe detto no alla proposta del Real Madrid perché, avendo un contratto firmato da poco col Tottenham fino al 2023, non ha nessuna intenzione di essere considerato un 'mercenario' dai tifosi degli Spurs .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy