Mauricio Pochettino difende Hugo Lloris. Il portiere del Tottenham è stato protagonista in negativo nella sfida dello scorso weekend contro il Liverpool, con un errore che ha poi regalato il 2-1 finale ai reds. Queste le parole dell'allenatore in conferenza alla vigilia della gara di Premier contro il Crystal Palace: "E' campione del mondo, uno dei migliori portieri in circolazione. Un errore di valutazione può capitare a tutti, certamente non sarà fuori dalla squadra che scenderà in campo domani".