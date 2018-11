Tottenham, Pochettino: "Dopo il Chelsea pronto a battere anche l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham prossimo avversario in Champions dell'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Non abbiamo scelta: dobbiamo vincere se vogliamo giocarci il passaggio del turno nell'ultima sfida a Barcellona. Puntiamo a replicare la gara contro il Chelsea: se metteremo la stessa intensità in campo, possiamo vincere e centrare il nostro obiettivo. La partita d'andata? E' difficile anche per me spiegare cosa è successo. Siamo stati migliori, ma abbiamo perso. E' stata una delusione ma la colpa è nostra. Spalletti? Lo conosco bene, è un grande allenatore. Domani sera entrambi giocheremo all'attacco. Non penso che verrà qui per difendersi. La favorita per la vittoria della Champions? Il Real Madrid. Ha vinto per tre anni di fila ma resta la più forte. Allenare in Italia? Sono orgoglioso delle mie origini piemontesi. Sinceramente non ci ho mai realmente pensato ma ogni volta che vengo in Italia mi sento a casa. Sarebbe una bellissima esperienza per me anche se prima dovrò fare un po' di pratica con l'italiano (ride). Dove mi immagino tra cinque anni? Il mio contratto scade tra quattro e mezzo, se Levy non mi licenzia prima... Oggi mi vedo qui. Sogno di vincere un trofeo con il Tottenham, magari la Premier nel nostro nuovo stadio. In futuro mi piacerebbe anche guidare la Nazionale. L'importante è essere felici e io adesso lo sono".