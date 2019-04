© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, dopo due finestre senza acquisti, il Tottenham metterà a disposizione di Mauricio Pochettino circa 150 milioni di sterline in vista della prossima estate. 60 milioni arriveranno direttamente dal club come budget di mercato, fino ad altri 100 milioni invece arriveranno dalle potenziali cessioni, con diversi calciatori, tra cui Eriksen, Alderweireld e Trippier, che non sono certi di restare a Londra.