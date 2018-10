Tottenham, Pochettino è sicuro: "Mai sulla panchina del Barcellona"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauricio Pochettino non allenerà mai il Barcellona. Il tecnico, storica bandiera dell'Espanyol, ha spiegato: "Ho molti amici a Barcellona e ci ho vissuto per anni, ma il mio percorso e quello dei blaugrana è completamente differente, andiamo in direzioni opposte. Allenare lì per me è impossibile".