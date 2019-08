© foto di Imago/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Sky Sports, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato degli obiettivi per la nuova stagione: "Sarà difficile perché la scorsa stagione siamo finiti tra i primi quattro posti e abbiamo raggiunto la finale di Champions League, ma vogliamo essere migliori in ogni stagione e in ogni competizione. Questo è il nostro obiettivo. Possiamo migliorare gli stessi giocatori che sono qui, ma anche aumentare la qualità con i giovani giocatori che stanno arrivando. Adoriamo questa sfida. Amiamo migliorarci in ogni stagione e ci stiamo impegnando molto. Questa stagione sembra essere quella in cui abbiamo iniziato la rigenerazione della squadra. Questo è un nuovo ciclo".