Tottenham, Pochettino evita la crisi: "Ci sta di perdere con l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il tonfo contro l'Inter in Champions League, parla in conferenza stampa Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham. "Non è un periodo giusto per essere felici: gli ultimi risultati non sono certo positivi ma nel calcio devi rialzarti ed essere forte. E' fondamentale credere nelle tue potenzialità, niente deve cambiare: periodi così, nel calcio, ci stanno. Sarà importante vincere col Brighton, non cambieremo niente per le sconfitte contro Liverpool e Inter, sono gare dove ci sta di perdere. So che per le persone i risultati sono tutto, ma noi dobbiamo stare calmi: conosciamo il nostro valore e ora l'importante è tornare subito alla vittoria".