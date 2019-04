Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, avvisa il Manchester City in vista dell'incrocio in Champions League. "La Champions è completamente diversa dalla Premier. Vogliamo essere duri, aggressivi e giocare a ritmo elevato per mettere in crisi i nostri avversari. Al resto penserà l'atmosfera del Tottenham Stadium. Sarà una partita molto dura, il Manchester City è una delle migliori squadre in Europa. Vogliamo iniziare la gara in modo molto aggressivo e cercare di dominare. Abbiamo avuto il tempo di prepararci e di parlare delle diverse situazioni che possono accadere. Penso che sia una delle partite più importanti nella mia carriera di allenatore. Io e Guardiola ci siamo affrontati in Spagna e abbiamo giocato molte partite l'uno contro l'altro. E' stato sempre difficile giocare contro il Barcellona. E' un quarto di finale, non un'amichevole. Le grandi squadre e i giocatori amano giocare partite del genere", le sue parole.