Tottenham, Pochettino: "Finale? Ci crediamo, ma l'Ajax è più riposato"

L'allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così l'andata della semifinale di Champions in programma domani sera a Londra contro l'Ajax: "Abbiamo creato un grande spirito in questa squadra, consapevoli di poter raggiungere qualsiasi obiettivo. Questa è la nostra forza, pensiamo come una squadra e se siamo arrivati in semifinale di Champions è proprio grazie a tale mentalità".

Su Kane: "Sta riniziando a correre, il suo processo di recupero prosegue bene, ma non possiamo sbilanciarci ancora sulla data del suo ritorno".

Sull'Ajax: "Noi abbiamo affrontato il derby col West Ham sabato, mentre l'Ajax ha avuto una settimana intera per preparare questa sfida (martedì scorso l'ultima gara di campionato dei lancieri, ndr). Ci aspetta una gara dura, ma questa non può essere una scusa".

Sulla semifinale: "Non succede spesso al Tottenham di essere in semifinale di Champions, dobbiamo farci trovare pronti. Siamo eccitati".

Sul suo percorso al Tottenham: "Ho sempre sentito grande fiducia, sono orgoglioso di quanto ho raggiunto qui. Magari non abbiamo vinto un trofeo, ma in prospettiva abbiamo vinto tanto".