Tottenham, Pochettino: "Futuro? Voglio progetto e certezze"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In conferenza stampa Mauricio Pochettino ha parlato ancora una volta del suo futuro: "Sono aperto a tutto. Quello a cui non sono aperto è iniziare un nuovo capitolo senza un progetto, senza un'idea chiara, senza essere trasparenti e poter dire ai nostri tifosi qual è il nostro obiettivo. Dobbiamo smettere di parlare di percezione, dobbiamo parlare della realtà altrimenti sarà difficile. Sappiamo molto bene che dobbiamo operare in un modo diverso e questo non significa spendere più o meno soldi. Devi essere trasparente e dire: "Questo è ciò che vogliamo per il prossimo anno o per i prossimi cinque o dieci anni".