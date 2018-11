Tottenham, Pochettino: "Gara fantastica col Chelsea, avanti così"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo per 3-1 conquistato contro il Chelsea, il tecnico del Tottenham Mauricio POchettino si è detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori: "Non c'è bisogno che parli troppo, sono così felice, così contento. Non ho bisogno di analizzare troppo questa gara, tutto il merito va ai giocatori perché sono stati fantastici. Il nostro staff è così felice nel gestire questo gruppo di giocatori, dobbiamo essere umili e riconoscere che, giocando in questo modo, possiamo fare grandi cose. La nostra sfida è continuare su questa strada".