Tottenham, Pochettino: "Giocare nel nuovo stadio sarà speciale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto pronto nel nuovissimo Tottenham Hotspurs Stadium per l'andata dei quarti di finale di Champions League: un debutto europeo di lusso per gli Spurs che, dopo la vittoria all'esordio assoluto nella nuova casa, vogliono bissare il successo ottenuto in campionato anche nella prestigiosa vetrina europea: "E' incredibile, un'occasione speciale giocare nel nostro nuovo stadio, il migliore del mondo. E' una grande occasione per la squadra, siamo responsabili della nostra partita contro un avversario molto competitivo, uno dei migliori in Inghilterra e in Europa. Sicuramente sarà una notte incredibile, speriamo positiva, per noi" sono state le parole di Mauricio Pochettino ai microfoni di Sky Sports UK.