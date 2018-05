Tottenham, Pochettino guarda in patria: nel mirino Barrios del Boca

© foto di Gaetano Mocciaro

Come si apprende dall'edizione odierna del Sun on Sunday, il manager Mauricio Pochettino starebbe guardando nella sua terra natia in cerca di rinforzi per il suo Tottenham. All'allenatore argentino avrebbe messo nel mirino Wilmar Barrios, 24enne centrocampista del Boca Juniors, club con il quale il tecnico degli Spurs spera di arrivare presto ad un accordo.