Tottenham, Pochettino ha salutato la squadra scrivendo un messaggio

Mauricio Pochettino ha lasciato il Tottenham senza che gli sia stato dato il tempo di salutare la squadra. Lo riporta il Sun secondo il quale il tecnico ha potuto solamente scrivere un messaggio di commiato: "Scusate se non possiamo vederci per salutarci, sarete sempre nel mio cuore". Sempre il tabloid riporta come il rapporto fra tecnico e giocatori si sia deteriorato, sebbene alcuni elementi della rosa, fra cui giocatori di spicco come Kane, Son e Alli, abbiano avuto parole d'affetto nei confronti dell'argentino attraverso i canali social.