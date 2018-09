Tottenham, Pochettino: "Huddersfield, che atmosfera. Grande vittoria"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vittoria importante conquistata dal Tottenham, vittorioso 2-0 sul campo dell'Huddersfield. "Vittoria molto buona, sono molto contento", ha detto Mauricio Pochettino dopo la gara. "L'atteggiamento è stato fantastico. E' stata una partita difficile contro una squadra che è stata aiutata dai suoi incredibili tifosi, tra i migliori che ho incontrato in Inghilterra. Siamo in Premier League, è difficile, squadre fisiche come Huddersfield sono difficili da affrontare. Sapevo che sarebbero stati aggressivi ma contano i tre punti".