Brutta sconfitta rimediata dal Tottenham, trovatosi in 9 contro il Bournemouth per le espulsioni di Son e Foyth: "Non c'è molto da dire"; ha ammesso Mauricio Pochettino dopo la gara. "E' tempo di andare avanti e prepararsi per la partita successiva, tutti hanno visto cosa è successo sul campo. Nei primi 40 minuti, stavamo giocando così bene, penso che abbiamo creato molte grandi occasioni: non abbiamo segnato e talvolta il calcio è così, è crudele e poi abbiamo subito un gol all'ultimo minuto".