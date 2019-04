Tottenham, Pochettino: "Infortunio Kane? Può rientrare per la finale"

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino deve fare i conti con l'infortunio di Harry Kane: oggi l'allenatore ha rivelato che il giocatore potrebbe recuperare solo nel caso in cui la squadra inglese dovesse approdare in finale di Champions. "Kane è alle prese con una lesione simile a quella riportata contro lo United. In quel caso ebbe bisogno di cinque settimane per rientrare, così stavolta dico che potrebbe tornare per la finale Champions", ha detto in conferenza