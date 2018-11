Tottenham, Pochettino: "Kane troppo criticato. Somiglia a Batistuta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista della gara di questo pomeriggio alle 18 contro il Crystal Palace, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato della considerazione mediatica di Harry Kane, tirando fuori un paragone piuttosto ingombrante: "In Inghilterra ci sono tante belle cose, ma la considerazione verso i propri calciatori deve sicuramente migliorare. Harry Kane a volte viene messo in paradiso, altre volte non viene neanche considerato. Se giocasse in Italia e fosse italiano sarebbe molto più protetto, gli italiani sono protettivi verso i loro giocatori. Qua se segni sei il migliore, se non segni vieni criticato. Io lo conosco bene Harry, è un killer, un assassino. E' determinato e pensa solo al gol. Per mentalità è molto simile a Gabriel Omar Batistuta e può ancora migliorare di molto le sue statistiche. Conosco Batistuta molto bene e lo stesso posso dire di Kane, si somigliano molto per mentalità, attenzione e determinazione".