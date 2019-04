Tottenham, Pochettino: "L'infortunio di Kane? Forse ha finito la stagione"

Il Tottenham vince l'andata dei quarti di finale di Champions League battendo 1-0 il Manchester City grazie alla rete di Son che permette agli Spurs di portare a casa un prezioso successo contro i rivali. A fine partita è Mauricio Pochettino, tecnico dei londinesi, ad esprimere tutta la propria felicità per il risultato ottenuto: "Sono contento sia della prestazione sia del modo in cui abbiamo affrontato il match: la nostra partita è stata molto buona e questa è la sfida per il futuro, dobbiamo riuscire a mostrare sempre questo livello" sono state le sue parole a Uefa.com. A rovinare parzialmente la serata, però, è stato l'infortunio di Kane, uscito a metà ripresa. Pochettino a riguardo, non sembra essere troppo ottimista: "Siamo molto tristi e delusi, ci mancherà forse per il resto della stagione, e siamo preoccupati per questo; non ha molto tempo per recuperare dall'infortunio alla caviglia, vedremo cosa succede" ha concluso.