Tottenham, Pochettino: "La vittoria ci dà fiducia, ma dobbiamo lavorare"

© foto di Federico De Luca

Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, è intervenuto al termine del match vinto contro il Manchester United (0-3 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate da Sky Sport:

Quanto vale per voi questo risultato?

"Sono tre punti, ma dopo quattro anni di trasferte all'Old Trafford senza segnare, questo risultato si trasforma in una vittoria molto importante. Non è un risultato decisivo, manca ancora molto alla fine della stagione. Comunque ci dà molta fiducia e possiamo esprimere al meglio il nostro gioco. La fine della stagione è lontana, dobbiamo continuare a spingere ed essere costanti. Abbiamo conquistato tre vittorie in tre partite, ma ora manteniamo la calma e lavoriamo sodo".