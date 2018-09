© foto di Ospiti

Il The Sun parla in prima pagina di Hugo Lloris e sceglie il titolo "Hugo Boss". Il portiere del Tottenham, dopo essere stato fermato alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite, si è offerto di lasciare la fascia da capitano degli Spurs, ma ieri il tecnico Pochettino gli ha confermato i gradi in conferenza stampa: "Manterrà la fascia, non vogliamo giocare a fare Dio".