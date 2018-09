Tottenham, Pochettino: "Lloris e Alli out. Kane? Tornerà a segnare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la conferenza stampa, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato anche ai microfoni di Sky Sports UK: "Credo che la gara di quest'anno contro il Liverpool sarà diversa da quella dello scorso anno (vittoria Spurs in casa per 4-1, ndr), ma sarà comunque difficilissima. Il Liverpool è una delle migliori squadre d'Europa. Il momento non brillante di Harry Kane? Sta bene, è in forma. Io non ascolto le voci dall'esterno, la cosa importante è che noi abbiamo fiducia in lui e zero dubbi. Quando un attaccante non segna si parla tanto, ma è solo questione di tempo. Sta bene e quindi credo che non ci saranno problemi. Harry Kane titolare in Nazionale anche in amichevole? Non posso decidere io per la Nazionale. Per noi è importantissimo e in generale uno dei migliori giocatori in Inghilterra e in Europa. Ma per noi è in buone condizioni e giocherà. Dele Alli? Purtroppo non sarà disponibile. Ha avuto un infortunio contro la Spagna e sono dispiaciuto, mancherà per la gara col Liverpool e con quella con l'Inter in Champions. Per noi però non deve diventare un problema, anche se spero di riaverlo presto. Lloris? E' infortunato, dovrà fare una risonanza per valutare meglio le condizioni. La pausa per le Nazionali? Dopo un risultato negativo si cerca sempre di reagire e di farlo con una vittoria. Affrontiamo una squadra forte, abbiamo avuto due settimane per rimuginare sul dolore ma dobbiamo voltare pagina. Ora siamo tutti qua, è il momento di cambiare umore e di prepararci per la partita".