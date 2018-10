Tottenham, Pochettino: "Lloris tra i migliori al mondo, sbagliare è umano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Cardiff, ha difeso pubblicamente il suo portiere Hugo Lloris, poco brillante nell'ultimo periodo: "Non ho dubbi su Lloris, tutti possono commettere un errore. Hugo è uno dei migliori portieri al mondo, la mia opinione su di lui non è certo cambiata".