Tottenham, Pochettino: "Noi stanchi, West Ham fresco: Premier difficile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il West Ham, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha ammesso che la sua stanca non è in grande forma: "È così difficile battere l'avversario in Premier League, e specialmente quando due squadre si trovano in una circostanza differente, in una realtà diversa. Loro erano più freschi di noi, noi eravamo stanchi e bisogna andare avanti così. Sarà dura, ora giocheremo due gare importanti e spero di rientrare tra le prime quattro.

Certo che è stato difficile, sapevamo che sarebbe stato difficile, è un derby: sono arrivati in una condizione molto buona e fresca per competere e per noi la situazione era molto diversa".