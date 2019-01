© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante le defezioni di Heung-Min Son e Harry Kane, che hanno lasciato scoperto il reparto d'attacco del Tottenham, per il tecnio Pochettino non ci saranno innesti in queste ultime ore di mercato. "Qualche giorno fa ero più ottimista sul possibile arrivo di un rinforzo, ma adesso so che le operazioni fatte all'ultimo spesso non portano ai risultati sperati", ha detto in conferenza.