Tottenham, Pochettino: "Non conta quello che abbiamo fatto mesi fa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ha commentato la clamorosa sconfitta casalinga per 7-2, rimediata contro il Bayern: "Nel calcio conta oggi, non ieri. Quello che abbiamo fatto tre mesi fa non conta nulla. Adesso è il momento di stare uniti, tutti insieme. Ovviamente siamo delusi, ma dobbiamo mantenere la calma. Non servono valutazioni o processi adesso, dobbiamo analizzare con calma quello che è successo".