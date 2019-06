Tottenham, Pochettino: "Non ho alcun poter sul mercato come Guardiola"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista rilasciata all'emittente spagnola TV3, Mauricio Pochettino ha suggerito di non avere lo stesso livello di controllo sui trasferimenti come alcuni dei suoi colleghi: "Al Tottenham, al Chelsea, all'Arsenal, non c'è la libertà che Pep Guardiola e Jurgen Klopp hanno al Manchester City e al Liverpool. Pep ha il controllo totale delmercato del City, c'è un modello diverso al Tottenham e in altri club. Vendere giocatori, decidere e offrire contratti, comprare giocatori, dipende esclusivamente dal manager, nel caso di Pep o Klopp. Le cose non sono le stesse in altri club. Il potere del nostro presidente, Daniel Levy, non è nelle mie mani. Mi sarà chiesta la mia opinione e ovviamente amo Harry Kane, ma la decisione è di Daniel. La stessa situazione vale per Eriksen".