Tottenham, Pochettino non parla degli assenti: "Certi giudizi fanno male"

Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, parla così in conferenza stampa in merito alle esclusioni di diversi giocatori per la sfida all'Inter: "E' facile parlare di chi non c'è. Secondo me dobbiamo parlare di calcio, altrimenti sarei forzato a mancare di rispetto a chi è andato in campo. I miei hanno giocato bene oggi, non è giusto prendersela con i giocatori. Abbiamo 25 giocatori, a volte sentendo i giornalisti sembra che possano giocare solo 11 giocatori e gli altri non valgono niente. Sono deluso da certe considerazioni, io rispetto i giocatori e i giornalisti, ma voi dovete rispettare le mie decisioni. A volte non capisco i motivi di queste domande. Ripeto, fanno male certi giudizi su chi ha giocato".