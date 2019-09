Tottenham, Pochettino: "Ora basta scuse, a Leicester per combattere"

Alla vigilia della partita di Premier League contro il Leicester, in conferenza stampa ha parlato Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ripartendo però dal pareggio di Champions in casa dell'Olympiacos: "Non era facile, c'era un'atmosfera tosta. Certo, siamo delusi perché ci siamo fatti rimontare, e non è una bella sensazione. Ora però dobbiamo recuperare e prendere le migliori decisioni, non ci sono più scuse. Abbiamo una grande squadra: c'è chi si sente fresco, e gli altri riposeranno. Però non dobbiamo darci scuse: arriveremo alla partita in buone condizioni, pronti a combattere. Il Leicester è un'ottima squadra, si sta ricostruendo. Oggi hanno una nuova mentalità e un grande manager come Brendan Rodgers. Sono certo che a fine anno saranno in una buona posizione".