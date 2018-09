Tottenham, Pochettino: "Per i grandi traguardi serve un'ulteriore crescita"

© foto di Federico De Luca

Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, ha così parlato al sito ufficiale del club a poche ore dalla partita di oggi contro il Watford: “Sarà difficile, loro sono a punteggio pieno come noi. Affrontiamo una buona squadra guidata da un bravo manager. Ci sarà da stare attenti contro chiunque quest'anno. Io e Gracia abbiamo un buon rapporto: sono contento per lui e per il suo staff che stiano andando così bene. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Riguardo il nostro avvio di campionato ovviamente sono davvero felice, ma spero che continueremo a migliorare sulla stessa strada. Per lottare fino in fondo e provare a conquistare i grandi traguardi sappiamo che dobbiamo ancora crescere. In Premier League la chiave è essere consistenti”.