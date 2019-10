© foto di Imago/Image Sport

Non è riuscito a tornare ancora alla vittoria il Tottenham che in casa contro il Watford non è ancora oltre l'1-1. Dopo la gara però Mauricio Pochettino ha detto: "Era così importante il modo in cui alla fine abbiamo raggiunto il punto, la squadra stava combattendo, abbiamo mostrato carattere. Abbiamo qualità ma quando ti trovi in questo tipo di situazione la cosa più importante è il carattere che devi mostrare. Il talento viene dopo, devi combattere e devi correre e devi essere forte mentalmente, lo sforzo è doppio. Quando tutto va bene voli, quando ti va tutto contro devi essere così forte e spendi molta energia perché ogni singola azione ti aspetti di segnare o creare una possibilità. Questo è il primo passo per ristabilire la nostra fiducia, i giocatori hanno il mio supporto".