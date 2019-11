© foto di Imago/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro lo Sheffield United in casa, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha detto: "È stato un match difficile per noi, lo Sheffield è una squadra molto buona, organizzata, è stato difficile giocare nel primo tempo, nel secondo tempo siamo stati migliori di loro. Nel complesso, è un risultato giusto. Sapevamo molto bene come giocano, hanno pareggiato contro il Chelsea e stanno giocando così bene. La cosa più difficile per noi è stata quella di far fronte alla loro energia e penso che abbiano meritato un punto. Per molti motivi non stiamo giocando come ci aspettiamo, dobbiamo recuperare fiducia ed equilibrio".